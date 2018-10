di Ida Di Grazia

X Factor 2018, assegnate le categorie: a Manuel Agnelli le Under Donna, a Fedez gli Over

Ora è ufficiale:siederà al tavolo dei giudici dial posto di. Comeieri, giovedì 4 ottobre prima della messa in onda della puntata dedicata ai Boodcamp, il cantante de Lo Stato Sociale affiancherà ai liveLodo Guenzi sostituirà Asia Argento a partire dal 25 ottobre, data di inizio dei Live. Suo il compito di guidare verso la vittoria iIl nome diera già circolato questa estate quando il cast dei giudici era ancora in fase di definizione, tanto da essere stato anche provinato, salvo voi "perdere" nello sprint finale proprio con la Argento. A seguito dello scandalo Bennett che ha travolto l'attrice romana, sia Sky che Asia Argento hanno optato per una risoluzione consensuale del contratto. Nonostante gli appelli del pubblico e l'ultima intervista che la Argento ha rilasciato a Massimo Giletti , dai vertici Sky è arrivata la comunicazione ufficiale.Nella seconda puntata di Audition, per lui sono state una sorta di prova generale.Lodo Guenzi, 32 anni, è il frontman de Lo Stato sociale, rivelazione dell'ultimo Festival di Sanremo con "Una Vita in vacanza". Guenzi è anche attore e regista teatrale, e assieme a Ambra Angiolini ha presentato l’ultimo concerto del Primo Maggio a Roma.