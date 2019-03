Winx birthday cake: la sfida dei mastri pasticceri per il compleanno del famoso cartone animato

Le Winx quest’anno compiono 15 anni, un anniversario importante da festeggiare insieme alle fan di tutto il mondo con una fantastica torta!



Mentre la mostra “15 years of Magix” allestita a Milano (dove resterà fino al 12 maggio) sta riscuotendo grande curiosità e successo di pubblico, Rainbow in collaborazione con AMPI Accademia Maestri Pasticceri Italiani, invita le fan di tutto il mondo a partecipare ad un contest per realizzare la “Winx Birthday Cake”, la torta perfetta a tema Winx!



Basterà andare sul sito delle Winx a partire dal 10 marzo, per cogliere al volo l’opportunità unica di partecipare ai festeggiamenti di quest’importante anniversario. Le vincitrici dei paesi coinvolti avranno l’esclusiva possibilità di frequentare una Masterclass Vip di pasticceria, diretta da AMPI e tenuta dai maestri pasticceri, realizzata in collaborazione con Italiangourmet nell’ambito della 5° edizione di Sweety of Milano, durante la quale verrà realizzata la torta ufficiale per il compleanno delle Winx! Ma non è tutto! Potranno anche partecipare alla magica Festa di Compleanno che si terrà a settembre, con un programma ancora top secret ma dove ci saranno le fatine in carne e ossa. Quando? Il 21 e 22 settembre a Sweety of Milano, Palazzo delle Stelline, una due giorni di evento dedicata alla grande pasticceria, ma non solo, con i migliori pasticceri da tutta Italia e tanti appuntamenti in programma: il fine settimana più dolce dell’anno!



Le Winx rappresentano un’idea di donna e del femminile moderna, quella che si è imposta nell’ultimo decennio e che prima non esisteva: sono eroine forti, determinate, indipendenti e capaci di autorealizzarsi.



Accademia Maestri Pasticcieri Italiani saprà valorizzare le creazioni dolci dedicate a Bloom, Stella, Flora, Aisha, Musa e Tecna, amiche che studiano arti magiche e insieme combattono per salvare il loro mondo fantastico dal male, esaltandone la loro magia e i valori di amicizia, positività, generosità e impegno, di cui da sempre si fanno ambasciatrici.



Tutti i dettagli per partecipare al contest sono sul sito ufficiale di Winx Club: www.winxclub.com © RIPRODUZIONE RISERVATA