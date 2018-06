Wind Music Awards, stasera i premi della musica italiana su Rai Uno con Carlo Conti e Vanessa Incontrada

Mastandrea protagonista nella fantacommedia "Tito e gli alieni": «I marziani? Sono i più puri tra noi»​

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, i premi della musica italiana, verranno trasmessi stasera suin prima serata e martedì prossimo, 12 giugno, vedranno la conduzione di. Le due giornate saranno ricche di star italiane ma non solo: Alvaro Soler, Rita Ora e Mihail sono tra gliche si esibiranno all’Tra gliche si esibiranno sul palco nel corso delletroviamo: Laura Pausini, Baby K, Claudio Baglioni, Max Pezzali, Coez, Cristina D’Avena feat Noemi, Elisa, Fiorella Mannoia, Emma, Ermal Meta, Ernia, Fabri Fibra, Francesco Gabbani, Maneskin, Ghali, Giorgia, Biagio AntonacciIl, Jake La Furia, Levante, Madman, Fabrizio Moro, Gue Pequeno, Mostro, Gianna Nannini, Negramaro, Nek, Nitro, Noyz Narcos,Benji & Fede, Francesco Renga, Sfera Ebbasta, Shade, Lo Stato Sociale, Takagi e Ketra feat Giusi Ferreri, Tedua, The Giornalisti, Ultimo, Antonello Venditti, Zucchero.premiano gliche nello scorso anno hanno conquistato con i propri album le diverse certificazioni FIMI/GfK Retail and Technology Italia:(oltre le 25.000 copie);(oltre le 50.000 copie);che in particolare si divide: doppio platino, oltre le 100.000 copie; triplo platino, oltre le 150.000; quadruplo platino, oltre le 200.000; 5 volte platino, oltre le 250.000; diamante, oltre le 500.000 copie.