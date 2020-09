Wil Smith: speciale Hbo per i 30 del "Principe di Bel Air" la serie tv che l'ha fatto diventare una star

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Settembre 2020, 18:46

Il cast di "' (The Fresh Prince of Bel- Air)" - la popolarissima serie tv che ha lanciato il mito- si riunirà in occasione del trentesimo anniversario della messa in onda, dal 1990 al 1996. Gli attori della serie saranno i protagonisti di uno speciale che andrà in onda su, il prossimo novembre.La piattaforma in streaming sta già trasmettendo tutte stagioni della serie. La sitcom è incentrata sulla vita di unragazzo simpatico, stravagante, dinamico e ribelle (Willy, interpretato appunto da Will Smith) proveniente da Filadelfiache vive con dei ricchi parenti Banks in una villa a Bel Air, quartiere di ricchi e celebrity a Los Angeles, in California. InItalia la serie è andata in onda tra il 1993 e il 1996 su Italia 1.Non è la prima volta che il cast si riunisce (lo ha fatto, documentato da Smith sul proprio profilo Facebook) in occasione del 25 anniversario, a dimostrazione che - come hanno spesso sottolineato i protagonisti «Quel set era davvero una famiglia» e ha lanciato le carriere di caratteristi come(Carlton Banks, il cugino di Willy),(l'irresistibile maggiordomo Geoffrey Butler),(la zia Vivian).All'appuntamento mancheràil mitico zio Phil (Philip Banks), l'attore, morto nel 2013 a 68 anni.