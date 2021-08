William Petersen, l'attore protagonista di "CSI: Scene del crimine" in ospedale per un malore durante il set

Portato d'urgenza in ospedale William Petersen, il noto protagonista della serie televisiva "CSI: Scene del crimine", dopo aver accusato un malore sul set dei nuovi episodi di "CSI: Vegas", sequel epilogo, in onda dal prossimo 6 ottobre.

Leggi anche - Ancona, va in bagno di notte e non lo sente tornare in camera: trova il marito morto in un lago di sangue

Durante le riprese, l'attore, che nel crime drama riveste i panni di Gil Grissom, entomologo forense, ha chiesto al regista di poter interrompere la scena perché non si sentiva bene. Nelle ultime settimane aveva lavorato ininterrottamente senza pause e, stando a quanto riferisce il sito web TMZ, si potrebbe trattare di un malore da esaurimento. Le sue condizioni restano stabili e non destano preoccupazioni come si legge sul tabloid americano.

Dopo aver preso parte ad alcuni film basati su storie di crimine, come "Strade violente" nel 1981 diretto da Michael Mann o "Vivere e morire a Los Angeles", girato nel 1985, con John Turturro, allora ventottenne, Peterson gira molti altri thriller di discreto successo fino a diventare, nel 2000, il protagonista della serie TV "CSI - Scena del crimine" con la quale nel ruolo di Gil Grissom, entomologo forense, raggiunge una notevole considerazione da parte del pubblico. Dopo aver abbandonato la serie a metà della nona stagione, è tornato adesso nei panni del suo personaggio iconico nel film TV che chiuderà la serie dopo 15 stagioni.

Durante la produzione di "CSI" è stato l'attore televisivo più pagato, con un compenso di ben 600.000 dollari a puntata. Il secondo posto era detenuto da Kiefer Sutherland che invece incassava 550.000 dollari a puntata.

Il 3 febbraio del 2009, Petersen è stato onorato con una stella sulla Hollywood Walk of Fame e la sua stella si trova a 6667 Hollywood Blvd.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Agosto 2021, 11:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA