Will Smith agli Oscar 2022, da Nicole Kidman a Ryan Gosling e Meryl Streep: la reazione delle star

Questa edizione degli Oscar sarà ricordata più per Will Smith che per i film premiati. L'attore, che ha ricevuto la sua prima statuetta, è salito sul palcoscenico all'improvviso e ha picchiato il comico Chris Rock a causa di una battuta di cattivo gusto sulla moglie Jada Pinkett. Sui social non si parla d'altro e spuntano le foto delle facce delle star di Hollywood presenti. In alcuni casi la reazione a quello che sta accadendo in diretta è esilarante.

Will Smith, il gesto agli Oscar 2022

Will Smith non ha gradito la battuta del comico sui capelli della moglie. Chris Rock, infatti, l'aveva salutata facendo cenno alla sua testa rasata e al film "Soldato Jane", ma la donna soffre di alopecia e si batte per cambiare gli steoreotipi e gli standard di bellezza. L'attore si è poi scusato per la violenza che l'Academy si è affrettata a condannare. «L'amore fa fare cose folli», ha detto in lacrime dopo la premiazione.

Will Smith, la reazione e le facce delle star

Poteva sembrare una gag studiata a tavolino, ma pare sia accaduto davvero. E le facce delle star di Hollywood immortalatate durante il pugno fanno da cornice all'accaduto. Le foto sono finite sui social: c'è chi sgrana gli occhi e apre la bocca in stato di shock come Nicole Kidman, chi accenna una risata, chi è perplesso. Sui social è comparso un collage di scatti che ritraggono attori come Nicole Kidman, Mel Gibson, Ryan Gosling e Meryl Streep.

