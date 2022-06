Weekend da vivere. Fiorello apre Ostia Antica Festival. E varie rassegne estive prendono il via

Spettacolo sotto le stelle. Il fine settimana segna l’inizio di più rassegne estive.

TEATRO. Sarà Rosario Fiorello, il 3 giugno, ad aprire la settima edizione di “Ostia Antica Festival - Il Mito e il Sogno”, che, fino a settembre, proporrà un ricco cartellone di appuntamenti al Teatro Romano di Ostia Antica. “Fiorello presenta: Fiorello!” - questo il titolo dello spettacolo con cui lo showman ha deciso di tornare in teatro a cinque anni dall’ultima tournée - sarà in scena anche il 4, 5 e 6 giugno.

Nel programma, poi molti altri big, da Neri Marcorè a Mogol e tanti ancora. Così, Marco Travaglio, Max Angioni e la commedia “Riunione di famiglia”, che vedrà per la prima volta insieme sul palco Katia Ricciarelli, Pino Quartullo, Claudio Insegno e Nadia Rinaldi. Molti gli appuntamenti con le note, dagli omaggi a Ennio Morricone, Franco Battiato, Pino Daniele, affidati a Giandomenico Anellino, fino al concerto di Peppino di Capri, da Marco Masini, nel live per i trent’anni di carriera, a “Carmina Burana nella tradizione popolare”, con Nando Citarella, Stefano Saletti, Pejman Tadayon e orchestra. Poi, Pablo & Pedro, Lillo & Greg, Katia Follesa e Angelo Pisani in “Finché social non ci separi, live”. Torna anche l’appuntamento con i campioni di Supermagic. E non manca la lirica. Intanto, però, si comincia con Fiorello e con il suo sguardo ironico sulla realtà.

Prenderà il via, il 4 giugno, “Fuori Programma”, rassegna di danza fino all’8 luglio in più sedi, dal Teatro Biblioteca Quarticciolo al Parco Tor Tre Teste nel quartiere Alessandrino, da piazza del Quarticciolo al Teatro India. Tema di questa edizione è Comunità in transito, per meditare su identità, trasformazione, collettività. Tra i protagonisti, Sharon Fridman, Jacopo Godani, Enzo Cosimi, Nunzio Impellizzeri Dance Company e molti altri.

Stessa data di apertura per “Il Quirino in Galleria”: il teatro Quirino porta in Galleria Sciarra un ricco cartellone di appuntamenti, tra spettacolo dal vivo, note, gusto, visite guidate e incontri sui diritti di profughi e rifugiati.

ARTE. Il 5 giugno, per la prima domenica del mese, ingresso gratuito nei musei civici, tra collezioni permanenti, mostre e progetti multimediali. L’offerta è ricca. Ecco allora i musei Capitolini, con “L’eredità di Cesare e la conquista del tempo”, sulla storia di Roma dalle origini agli albori dell’età imperiale, “Cursus honorum. Il governo di Roma prima di Cesare”, sulle magistrature di età repubblicana, e “I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli ai Musei Capitolini”, con oltre 660 marmi policromi di età imperiale dalla collezione capitolina e dalla Fondazione Dino ed Ernesta Santarelli. Ed ecco anche i Mercati di Traiano, con “1932, l’elefante e il colle perduto”, storia della Velia. Poi, al Museo Napoleonico “Napoleone. Ultimo atto”, su esilio, morte e mitizzazione dell’imperatore francese. Alla Centrale Montemartini, “Colori dei romani. I mosaici dalle collezioni capitoline”. E così via. Ingresso libero anche nei siti archeologici di Roma Capitale.

Ingresso libero da venerdì a domenica, alla mostra fotografica “Oltre il ring. Come la boxe ha cambiato una borgata”, ospitata fino al 19 giugno nel foyer del Teatro del Lido di Ostia.

MUSICA. Note, memoria, solidarietà. Torna live, dopo due anni online per la pandemia, il Rino Gaetano Day. E raddoppia: organizzata da Anna e Alessandro Gaetano, la kermesse, alla dodicesima edizione, ha preso il via il 2 giugno e sarà ospitata anche il 3, al Sessantotto Village a Parco Talenti. Molti gli ospiti noti. Oggi, Rachele Bastreghi e Andrea Strange, preceduti dai Casinò Luna. A condurre sarà la cantautrice Mille. Immancabile il concerto della Rino Gaetano Band, fondata nel 1999 dalla sorella Anna Gaetano: tra i membri, il nipote Alessandro.

Il 3 giugno Claudio Baglioni è sul palco per il primo di una serie di concerti alla Terme di Caracalla. Si apre il 4 giugno la stagione di Village Celimontana, con Gianni Oddi Ials Jazz Big Band. E il 5, con “Pepito, il principe del Jazz”, al via, anche “Summertime”, cartellone estivo della Casa del Jazz.

CINEMA. Non manca il grande schermo. Fino al 5 giugno, al Nuovo Cinema Aquila, “Fantafestival – Mostra internazionale del film di fantascienza”, tra proiezioni, anteprime, incontri.

EVENTI. Programma all’insegna di gusto, natura, storia per la Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori, che, all’ottantanovesima edizione, il 5 giugno tornerà ad animare Nemi dopo due anni di “pausa” a causa del Covid. Per l’occasione, sarà conferita la cittadinanza onoraria a Piero Angela. In mattinata, visite gratuite al museo delle Navi Romane e all’emissario di Nemi, dal lago alla sorgente sotterranea. Poi, sfilata delle “Fragolare”, distribuzione di fragole, spettacolo pirotecnico. Eventi anche nei giorni precedenti con l’apertura del mercatino di artigianato e arte. E nella prima settimana del mese si potranno gustare le fragole tipiche della zona.

