Volpe-Viola: «I fatti fuori dal coro, ecco il nostro buongiorno»

Quattro ore di diretta quotidiana, dalle 10 alle 14, per aprire una finestra sull'Italia e sul mondo. È Ogni mattina, il primo morning show di Tv8, al via il 29 giugno. Condotto da Adriana Volpe (che torna ad un contenitore mattutino dopo l'infelice esperienza al fianco di Giancarlo Magalli a I fatti vostri) e Alessio Viola, il programma tratterà i principali fatti del giorno, ma anche il costume, la cronaca rosa, il food e l'ambiente, con servizi di Luca Calvani, Flora Canto, Aurora Ramazzotti e Daniele Piervincenzi e i contributi di Edoardo Stoppa, Selvaggia Lucarelli e Giovanni Ciacci. Grande novità anche l'esordio, alle 12, del Tg8. «In Rai e Mediaset c'è una linea editoriale ben precisa, qui invece non ci sono condizionamenti, c'è libertà sottolinea la Volpe Cercheremo di essere una voce fuori dal coro: se parleremo di cronaca nera lo faremo pensando che anche nelle difficoltà ci si può riprendere». Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Giugno 2020, 08:45

