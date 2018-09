Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

non sta nella pelle per il debutto a Tale e quale Show che, sempre timonato dariparte il 14 settembre alle 21.25 su Rai Uno: «Mi hanno fatto il calco - ha postato sul suo profilo Facebook - affinché i truccatori preparino le protesi. Mi sto preparando per la prima puntata: non posso anticipare nulla ma il primo personaggio sarà una grande sorpresa. Non sono una cantante professionista, non garantisco sul risultato, ma ce la metterò tutta».Nello show 12 concorrenti si sfideranno al microfono imitando gli artisti più famosi della scena internazionale e italiana.I 12 protagonisti dell’edizione numero 8 sonoIn giuria