Vladimir Luxuria a Non è la D'Urso: «Mark Caltagirone è l'uomo che avrebbe voluto essere Pamela Perricciolo»

Mercoledì 19 Giugno 2019, 21:53

L'ultima puntata diche stiamo seguendosi apre subito cona proposito del Prati Gate e dei profili fake ideati da. Tra gli opinionisti presenti anche Vladimir Luxuria che fa una riflessione: «».Il "PratiGate" come più volte ha sottolineato Barbara D'Urso non è solo una questione di Gossip ma qualcosa di più profondo. Le protagoniste di questo scandal : Pamela Prati,e Pamela Perricciolo. Quest'ultima è la mente che avrebbe creato i numerosi profili falsi di(una news entry di quest'ultima puntata) ecc...Tra gli ospiti dell'ultima puntata di Live non è la D'Urso a commentare questa scandalo anche Vladimir Luxuria, che ha un'opinione ben precisa: «Non sono una psicologa, ma a mio parere Mark Caltagirone sia l’uomo che avrebbe voluto essere Pamela Perricciolo. Quando soffri di questa tua transessualità finisce per fare del male a te o agli altri».