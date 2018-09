Sabato 15 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Vittoria a sorpresa nella prima punta disu Rai Uno: davanti al conduttore Carlo Conti la "debuttante"ha sbaragliato tutti i rivali con una travolgente imitazione del cantanteLa trasmissione, come annunciato, è iniziata con uno struggente ricordo di Fabrizio Frizzi, fra i partecipanti più applauditi delle precedenti edizioni : «Di lui ricordiamo la strepitosa performance nei panni di Piero Pelù», ha detto Conti.Per Luxuria non è stato facile superare Alessandra Drusian, già vincitrice di Sanremo con "Fiumi di parole", e Antonio Mezzancella che erano stati scelti dai giurati Vincenzo Salemme, Loretta Goggi e Giorgio Panariello, ma i voti incrociati degli altri concorrenti hanno portato al trionfo del "clone" di Ghali. Un clone che ha stupito tutti.Ha detto Luxuria con la voce piena di emozione al termine della puntata: «Per me la vittoria è stata poter tornare indietro a quando ero un ragazzo con la dolcezza di Ghali, la vittoria è stata lavorare e conoscere uno staff di truccatori, parrucchieri, costumisti, insegnanti di canto e recitazione e addirittura l’oculista per le lenti a contatto nere che mi sembrava di avere occhiali da sole e vedevo tutto scuro. La vittoria è stata stare insieme agli altri protagonisti che sono stati determinanti per il punteggio. Il primo posto sarà magari solo per una settimana ma ciò che resterà sarà una sfida superata».I concorrenti quest'anno sono Andrea Agresti, Roberta Bonanno, Matilde Brandi, Massimo Di Cataldo, Alessandra Drusian, Antonella Ella, Mario Ermito, Vladimir Luxuria, Antonio Mezzancella, Guendalina Tavassi, Raimondo Todaro e Giovanni Vernia.