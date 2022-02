Vladimir Luxuria che gaffe: «Mahmood ha fatto coming out», ma non è vero e si scusa

La gaffe di Vladimir Luxuria non è certo passata inosservata. Nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque di lunedì 7 febbraio, l'ex politica nei panni di opinionista del programma di Barbara D'Urso stava commentando la vittoria di Mahmood e Blanco al Festival di Sanremo. La 56enne ha detto che Mahmood ha fatto coming out, ma in realtà non è mai successo. Sui social in molti hanno ripreso l'opinionista del salotto pomeridiano di Canale 5 scatenando le polemiche.

Leggi anche > Spotify, Mahmood e Blanco da record: «Brividi» è la più ascoltata al mondo

Vladimir Luxuria ha commentato, con Barbara D'Urso, il trionfo del duo che rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest. E ha sottolineato di essere molto contenta di questa vittoria per un motivo ben preciso. Ritiene che il Festival della Canzone italiana abbia dato un segnale nuovo:

«Due uomini, uno eterosessuale che in quel video si sta sbaciucchiando con la sua giovane fidanzata Giulia e Mahmood, che invece ha fatto coming out, che possono cantare insieme una bella canzone d'amore perché l'amore è per tutti», ha dichiarato Vladimir Luxuria.



Anche Barbara D'Urso ha dato corda alle parole della sua opinionista: «Infatti hanno vinto per la loro bravura, per la canzone, per il testo, sono due persone carine. Non avete idea di che ragazzo educato sia Mahmood. Sono ancora più felice che abbiano vinto loro».

Chiedo scusa per la gaffe che ho fatto oggi pomeriggio a @pomeriggio5 sul coming out di Mahmood: in realta lui ha solo parlato di coming out ma non lo ho mai fatto. Mi sono confusa. Sorry. — vladimir luxuria (@vladiluxuria) February 7, 2022

Poche ore dopo la diretta, però, ecco le scuse via Twitter di Luxuria. Sul noto social è apparso un suo «cinguettio» di scuse per la gaffe fatta in diretta tv: «Chiedo scusa per la gaffe che ho fatto oggi pomeriggio a Pomeriggio Cinque sul coming out di Mahmood: in realtà lui ha solo parlato di coming out ma non lo ho mai fatto. Mi sono confusa. Sorry».

In effetti, il giovane cantante, già vincitore di due Festival di Sanremo, non ha mai fatto coming out e si è sbilanciato sulla sua vita privata solo nel corso di un'intervista a Verissimo con Silvia Toffanin. Mahmood in quell'occasione ha dichiarato di star vivendo un «momento terribile» per quanto riguarda l'amore. A Verissimo il cantante disse di essere in una via di mezzo tra lo star bene e lo stare male, dicendo di fare molta fatica a capire le emozioni che prova, di essere confuso. Ma nessun tipo di coming out.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Febbraio 2022, 20:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA