Vittorio Sgarbi spiazza tutti e si commuove da Serena Autieri: «Ho affrontato la malattia. Loro non ci sono più...»

Vittorio Sgarbi si commuove da Serena Autieri : «Ho affrontato la malattia. Mi commuovo per i miei genitori che non ci sono più...». Oggi, il critico d'arte è stato ospite di Dedicato, il salotto estivo di Rai1 e si è raccontato a cuore aperto. Dal suo amore per l'arte e la letteratura, alla recente battaglia vinta contro il cancro.

Gigi Marzullo, co-conduttore della trasmissione, chiede a Sgarbi se ha avuto paura nel momento della diagnosi. Lui risponde così: «Non ho avuto mai paura, ma ho affrontato la malattia con determinazione. È stata dura ma si può guarire». Poi Serena Autieri chiede all'ospite cosa lo emozioni. «Mi commuovono i buoni sentimenti - spiega Sgarbi - i miei genitori che non ci sono più, l'amore puro. Le cose che emozionano tutti».

Termina la puntata, ma Serena Autieri strappa una promessa al critico: «Volevo che uscisse un'immagine inedita di Sgarbi. Torna ospite anche la prossima settimana».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Agosto 2021, 14:13

