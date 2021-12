Vittorio Sgarbi ospite al Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022. Il noto critico d'arte salirà sul palco dell'Auditorium di Villa Santa Clotilde, Opera Don Orione, venerdì 4 febbraio 2022.

Vittorio Sgarbi ospite al Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022

Il critico d'arte Vittorio Sgarbi salirà a Sanremo sul palco dell'Auditorium di Villa Santa Clotilde, Opera Don Orione, venerdì 4 febbraio 2022, con l'intento di evidenziare l'ineludibile valore artistico della canzone, rimarcando la sua appartenenza al piano dell'Arte vera e propria, nella sua espressione più elevata ed autentica.

La canzone infatti è una forma artistica popolare cha attinge, sia per quanto concerne la musica, sia per quanto concerne i suoi contenuti, alle fonti proprie della creatività. Il piano creativo coincide, sempre e comunque, con il piano artistico in quanto esso coinvolge la sfera della sensibilità e delle emozioni più profonde di coloro a cui si rivolge. E' noto infatti il vigore di molte canzoni nel determinare un coinvolgimento di intere generazioni, non solo sul piano artistico ma anche culturale e sociale, sicché si può affermare senza alcun dubbio che la canzone è stata e resta una tra le più eminenti e popolari espressioni artistiche.

Il Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022 si terrà nell'Auditorium di Villa Santa Clotilde, Opera Don Orione, il 3, il 4 e il 5 febbraio 2022, ed è patrocinato dal Comune di Sanremo, in collaborazione con la Diocesi di Ventimiglia-Sanremo.

