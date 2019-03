Vittorio Sgarbi furioso con Barbara D'Urso a Pomeriggio 5: «Studia invece di dire stronz***. Gliel'hai data a Costanzo?»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Pomeriggio 5 si parla della dichiarazione di Lory Del Santo : «Concedersi sessualmente per fare carriera? Giusto se si ottiene qualcosa». In collegamento,prende le distanze dall'opinione di Lory e il critico d'arte va su tutte le furie. «Maria De Filippi - avrebbe detto Sgarbi - mi ha dato ragione, la sua carriera è nata con Maurizio Costanzo. Studia invece di dire stronz***».Barbara D'Urso avrebbe risposto: «Maria e Maurizio sono innamoratissimi». Sgarbi va su tutte le furie: «E la Pascale sta con Berlusconi perché è bello? La Gregoraci con Briatore?». Secca la replica della conduttrice: «Non ho dato neanche un bacio in bocca per lavorare».In studio anche, che afferma: «Perché Sgarbi può dire nefandezze e nessuno lo caccia e mio marito è stato crocifisso?». A quel punto il critico va fuori di sé: «Chi è questa cretina? Povera cretina. Oca starnazzante. Chi caz** sei? Imbecille».A fatica Barbara D'Urso riporta la calma in studio. La trasmissione riprende. Sgarbi colpisce ancora.