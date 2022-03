Vittoria Lucia Ferragni compie un anno, gli auguri di mamma Chiara: «Fedez sarà presto a casa»

Oggi la piccola di casa Ferragnez, Vittoria Lucia Ferragni, compie un anno. Un primo compleanno che arriva in un momento delicato per Fedez, per Chiara Ferragni e per tutta la famiglia. Il cantante, infatti, ha annunciato sui social di avere una malattia e ieri ha rotto un silenzio durato giorni per dire che stava per affrontare una giornata importante. Secondo le indiscrezioni trapelate sarebbe stato operato al San Raffaele di Milano.

Vittoria Lucia Ferragni compie un anno

Oggi la seconda figlia di Fedez e Chiara Ferragni compie un anno e sin dalle prime ore del mattino gli utenti dei social si sono scatenati per celebrarla. «Auguri amore mio», è la frase scritta nelle stories di Instagram dalla mamma a corredo delle foto con la torta scattate domenica. Nel post sui social si legge: «Buon primo compleanno alla nostra Vittoria. Abbiamo scattato queste foto Domenica, con qualche giorno in anticipo, perché sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa) Ti amiamo alla follia patata».

Vittoria Lucia Ferragni, il compleanno con Fedez malato

Tutta la famiglia si è stretta a Fedez e ai figli in questo momento difficile. Non sono giorni semplici dal momento che la scorsa settimana Fedez ha fatto sapere di avere problemi di salute e ieri, come ha annunciato su Instagram, per lui è stato «un giorno importante». Secondo il quotidiano Libero, il rapper sarebbe stato operato ieri al San Raffaele di Milano.

Vittoria Lucia Ferragni, gli auguri dei nonni

In attesa di avere ulteriori informazioni, arrivano gli auguri di Chiara Ferragni e dei nonni. Tatiana, la mamma di Fedez, ha condiviso su Instagram una serie di video e foto della nipotina. Anche Marina, mamma di Chiara, ha pubblicato un primo piano e scritto: «Tantissimi auguri Vittoria mia». Solo pochi giorni fa Leone ha compiuto quattro anni e i genitori hanno messo da parte i problemi per festeggiarlo. «Tanti auguri amore mio, oggi voglio solo dirti grazie. Grazie per aver riempito di gioia questi 4 anni insieme, grazie per avermi fatto crescere come persona più di quanto io possa aver fatto con te. Il tempo vola ma io ti tengo stretto, più che mai», la dedica di Fedez.

