Tensione dietro le quinte della Vita in Diretta? Pare che trail rapporto non sarebbe dei migliori. Dopo le incomprensioni in diretta tv , la situazione non sarebbe migliorata, tanto che si starebbero valutando delle alternative. Secondo quanto riportato dale dal sito Gossip e tv, i vertici Rai sarebbero arrivati a pensaree, nello specifico, sarebbeCome riporta Oggi, per il momento «i vertici avrebbero invitato i conduttori a mantenere la calma». Ma se la tensione dovesse tornare a esplodere, scatterbbeovvero la separazione dei due presentatori.A testimoniare la situazione incandescente, il fuorionda della Fialdini che avrebbe sparato a zero sul copione. Ferri corti alla Vita in diretta? Staremo a vedere.