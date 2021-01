Vita in Diretta , il gesto choc dell'inviata durante il collegamento. Alberto Matano reagisce così. Oggi, nel programma contenitore di Rai1 si è tornati a parlare di don Umberto, il parroco di Scicli che si è vaccinato contro il Covid prima del dovuto, attraverso il passaparola.

Matano lancia il filmato nel quale il parroco si giustifica dicendo di essere ultraottantenne e con patologie. Quando, però, la regia rientra in studio accade l'inaspettato. Nell'inquadratura appaiono sia Matano in studio che l'inviata. Ma la giornalista, credendo probabilmente di non essere ripresa, compie un gesto inaspettato. Alza il dito medio per due volte. Non è chiaro se ci fosse qualcuno che la infastidisse davanti a lei o sia stato solo un gesto involontario. Il conduttore, con grande professionalità, continua a parlare del caso.

Il filmato, condiviso sui social da Trash Italiano, ha fatto subito il giro del web. Immediati i commenti ironici degli utenti: «Don Umberto non le stava simpatico». Risate social.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Gennaio 2021, 21:41

