Virginia Stablum eletta Miss Universo Italia 2022

Virginia Stablum, 24 anni, del Trentino Alto Adige è la nuova Miss Universo Italia 2022. La modella e influencer è un volto già noto al piccolo schermo, è conosciuta per aver partecipato nel 2018 al programma Uomini e Donne di Maria De Filippi.

È stata eletta la scorsa notte in Salento. Sarà lei a rappresentare l'Italia nella finale internazionale di Miss Universo in programma a gennaio 2023 in un paese ancora da definire dall'organizzazione mondiale del concorso. Al secondo posto si sono classificate Alice D'Avanzo per il Friuli Venezia Giulia, terza Michela Russo per la Sicilia.

Chi è Virginia Stablum

Virginia Stablum è nata a Trento il 17 febbraio del 1998 da padre di origini africane e madre italiana. Fin da piccola Virginia ha mostrato un forte interesse per il mondo della moda dello spettacolo e della tv. «Sono una ragazza semplice», ha detto la nuova Miss, poi ha continuato: «motivata e con tanti sogni nel cassetto. Ho una passione fiammante per tutto ciò che riguarda il viaggiare, che si tratti di esplorare l'Italia, l'Europa o il mondo, non importa. Adoro la moda, perché ogni singola persona esprime una parte di sé attraverso il suo stile ed è per questo che ne sono fortemente appassionata».

Modella già affermata

Virginia, nonostante la giovane età, nel campo della moda vanta tante esperienze avendo già lavorato come modella a Milano, Parigi, New York e Barcellona. È nota al grande pubblico per aver partecipato a diversi programmi televisivi e per la sua presenza sui social. Nell'ambito sentimentale si definisce «felice ed innamorata» grazie all'incontro con l'imprenditore Vittorio Scala. Capace di parlare correntemente quattro lingue, tra cui

inglese, spagnolo e tedesco, oggi la sua vita ruota attorno agli impegni lavorativi che la vedono spostarsi tra Milano e Miami.

