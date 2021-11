Violenza sulle donne, Rai 2 lancia «Women for Women»: il programma pensato dalle donne per le donne

Il 25 novembre, in occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, Rai 2 alle 17.00 manderà in onda l’evento TV: «Women for Women against Violence - Camomilla Award», kermesse pensata dalle donne per le donne contro la violenza che le colpisce.

Leggi anche > Eleonora Daniele, a "Oggi è un altro giorno" il ricordo del fratello scomparso: «Cresciuto in un istituto data la gravità della situazione»

La kermesse, condotta da Arianna Ciampoli e Livio Beshir per la regia di Antonio Centomani, parte dal racconto delle cicatrici nel corpo e nell’anima delle donne ferite da un tumore o vittime di un uomo, e arriva ad un premio, il Camomilla Award, ispirato al fiore che cura le piante malate. Un evento tv al femminile per parlare di violenza attraverso racconti autentici, testimonianze personali, consentendo di riflettere sull’importante percorso di rinascita che tante donne affrontano ogni giorno.

Esperienze che inevitabilmente segnano, ma che possono anche evocare coraggio e desiderio di vita, prima ancora che di lotta. Sul palco hanno portato le loro storie: Maria Antonietta Rositani «Bruciata dal mio ex e tradita dallo Stato», interpretata dalla bravissima Irene Ferri; Nicoletta Cosentino «Da vittima di violenza a Cuoca Combattente», l’impatto con la violenza psicologica e la forza di ricostruire la propria vita grazie alla passione per la cucina. Il suo racconto è stato affidato all’attrice Loredana Cannata.

Cinzia Filipponi «dal tunnel del tumore alla mia rinascita» ha portato la sua personale testimonianza, non tanto della malattia, quanto della gioia di vivere ritrovata. La sua testimonianza è stata raccontata dalla brava Carlotta Lo Greco. In ultimo Alessandro, che da un altro punto di vista ha raccontato: «Come ho sconfitto quel tarlo e ritrovato l’amore», interprete del suo vissuto l’attore Simone Sabani.

Sono state moltissime le personalità che hanno ricevuto il Camomilla Award, che s’ispira alle virtù terapeutiche del fiore della pianta che è il simbolo della solidarietà: Eleonora Daniele per la trasmissione Storie Vere (Rai 1), Gianluigi Nuzzi per la trasmissione Quarto Grado (Rete 4), la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati che lo ha ricevuto a Palazzo Madama dal Maestro Orafo Michele Affidato e dalla padron della manifestazione, Donatella Gimigliano. Special guest della serata Roby Facchinetti, Giovanni Caccamo, e gli attori Gianluca Guidi e Antonella Salvucci.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Novembre 2021, 19:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA