Rai, Morgante lascia la Tgr per Tv2000

Si libera una casella nello scacchiere dei direttori Rai che presto verranno nominati. Quello della Tgr, la testata giornalistica regionale che passerà sotto il controllo di un responsabile vicino alla Lega. L'attuale direttore, Vincenzo Morgante, palermitano e amico del presidente Mattarella, ha lasciato l'incarico accettando la proposta del Cda Rete Blu Spa, di cui fanno parte l'emittente cattolica Tv2000 e InBlu Radio.Morgante diventa direttore di rete e prende il posto di Paolo Ruffini, altro ex Rai, nominato recentemente da Papa Francesco prefetto del Dicastero per la Comunicazione vaticana.Per la sua successione alla Tgr i nomi più in voga sono quelli di Roberto Pacchetti e Alessandro Casarin, nonché Gennaro Sangiuliano, il nome buono per tutte le direzioni approvate dalla Lega.