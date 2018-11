Mollica, i fumetti e il suo alterego Vincenzo Paperiga

Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Sono molto legato al fumetto, tanto che la Disney mi ha regalato un personaggio:». Parola di, che in occasione della presentazione del calendario a fumetti della Polizia di Stato ha svelato un curioso aneddoto: «Ho già affidato a mia moglie e mia figlia il compito di mettere questa frase sulla mia lapide quando non ci sarò più: “Qui giace Vincenzo Paperiga, che tra gli umani fu Mollica”». In riferimento proprio al suo alterego a fumetto.LEGGI ANCHEIl giornalista Rai ha poi commentato la scelta del calendario a fumetti da parte delle forze dell'ordine: «Per la prima volta la polizia di stato abbraccia il fumetto in maniera così diretta. L'arte del fumetto è spesso trascurata, bollata non come arte, ma questo è un errore - dice Mollica, che conclude - mi piace la definizione che ne diede Hugo Pratt: il fumetto è ‘letteratura disegnata’».