Vincenzo Mollica, sorpresa a La Vita in Diretta: arriva in studio Enrico Mentana

Sorpresa per Vincenzo Mollica, giornalista e volto storico della rete ammiraglia Rai, ospite a La Vita in Diretta, il programma di Rai1 condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, per ripercorrere i suoi 40 anni di carriera. A sorpresa l'ingresso in studio di Enrico Mentana, proprio mentre Mollica stava raccontando: "Sono entrato in Rai il 25 febbraio del 1980... siamo entrati insieme, a due giorni di distanza, io ed Enrico Mentana. Lui è il migliore della mia generazione".



"Non potevo non venire - ha detto Mentana - Vincenzo è la persona con cui nella vita ho cenato più volte, per tutti i giorni di lavoro andavamo a mensa insieme dopo il telegiornale. Stiamo parlando di 40 anni fa, fa un po' impressione, eravamo dei ragazzi". Ultimo aggiornamento: Mercoled√¨ 26 Febbraio 2020, 20:15

