Mollica, Dustin Hoffman e l'inaspettata dichiarazione d'amore a Stefania Sandrelli: «Ha cominciato a ripetere...»

Tra i tanti ospiti che hanno omaggiato a Domenica In Vincenzo Mollica, vincitore del Premio Siae "Microfono D'oro", anche Stefania Sandrelli. La Sandelli ha fatto un film assieme a Dustin Hoffman e, stando ai racconti di Mollica, sembra che l'attore non sia rimasto indifferente al facino delle bella collega incontrata sul set.

Vincenzo Mollica ospite di Domenica In

Vincenzo Mollica: «La dichiarazione d'amore di Dustin Hoffman a Stefania Sandrelli»

A Domenica In di Mara Venier Stefania Sandrelli omaggia l'amico Vincenzo Mollica, che con l'occasione ha ricordato la sua prima intervista con Dustin Hoffman. L'attore hollywoodiano ha recitato con la Sandrelli in “Alfredo Alfredo” di Pietro Germi e durante la sua chiacchierata con Mollica ha deciso inaspettatamente di confessare i suoi sentimenti per lei: «La prima volta che l'ho intervistato – ha raccontato - a un certo punto gli ricordai l'esperienza cinematografica fatta con Stefania Sandrelli. Lui ha cominciato a fare un monologo ripetendo: “Stefania, I love you, amore mio... Ti amo!” . La cosa è continuata e a un certo punto mi sono chiesto dove volasse andare a parare. Lui ha concluso la dedica monologo dicendo: “Te amo Stefania, il tuo Dustino"... Aveva italianizzato il suo cognome per lei!». La conduttrice Mara Venier ha chiesto alla Sandrelli se si fosse accorta di questi sentimenti: «..."Dustino", come lo chiamavo io. Evidentemente – ha svelato – si era innamorato... Poi era reciproco anche perchè a me sono piaciuti un po' “strani”, come Gino Paoli, ma insomma è finita così...».

