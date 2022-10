Ecco Malinconico, un perdente di successo: «Precario come noi»

di Marco Castoro

I personaggi delle fiction Rai sono tutti più o meno originali, nei pregi e nei difetti, e proprio per la loro originalità si fanno amare dal pubblico. Da Montalbano a Imma Tataranni, da Mina Settembre al Professore Gassmann, dall’Allieva a Rocco Schiavone, per non parlare di Don Matteo e Suor Angela. Tutti protagonisti che a modo loro diventano degli eroi, sia nelle loro storie sia per il telespettatore Rai. Ma a partire da giovedì 20 ottobre irrompe sulla scena un nuovo personaggio che però, a differenza degli altri, è l’antieroe per eccellenza. Si chiama Vincenzo Malinconico, iconico personaggio nato dalla penna di Diego De Silva: «Un avvocato semi-disoccupato, un marito semi-divorziato, e soprattutto un grandioso, irresistibile filosofo naturale. Capace di dire cose grosse con l'aria di sparare fesserie». Questo è scritto sul suo curriculum. Uno biglietto da visita sui generis, non c’è che dire.



