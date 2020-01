Vieni da me, Caterina Balivo torna in diretta. Poi il gesto che spiazza tutti. I fan: «Sei l'unica che lo fa...»

Giovedì 2 Gennaio 2020, 17:36

Oggi, 2 gennaio, è andata in onda la prima puntata del 2020 del programma pomeridiano di Rai1. La conduttrice ha augurato «buon anno» a tutti i telespettatori. Poi compie un gesto che sorprende i follower.A pochi minuti dall'inizio della puntata,, in compagnia dei figli Guido Alberto e Cora. La didascalia a corredo non lascia dubbi: «». Insomma, la puntata andata in onda oggi pomeriggio non era in diretta, bensì registrata.I fan apprezzano l'onestà: «». E ancora: «». I follower approvano.