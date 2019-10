Vieni da me: Caterina Balivo, mette la testa tra le mani e inizia a piangere durante l'intervista. «Non so se ce la faccio...»

di Emiliana Costa

Venerdì 11 Ottobre 2019, 16:05

La conduttrice oggi ha avuto un momento di grande commozione durante un'intervista a Vieni da me.Quando una scuola crollò, causando la morte di 27 bambini e una maestra. Veronica rimase otto ore sotto le macerie. Ecco la sua testimonianza: «Ho sentito un rumore forte. Ho visto le finestre rompersi una per volta. Una parte enorme di parete mi è venuta addosso. Ho perso i sensi e mi sono svegliata con la testa sotto a un tavolo».Poi la ragazza racconta del momento in ospedale, quando in un'unica stanza piena di feriti l'hanno iniziata a medicare. «Mi hanno dovuto rianimare...».Poi Caterina Balivo deve lanciare il filmato dei funerali dei bambini, ma chiede a Veronica se se la sente di vederlo: «Io non so - dice commossa Caterina - se ce la farei».L'intervista si conclude con un sorriso. «Mi sono appena laureata - dice Veronica - e sono diventata maestra, voglio aiutare i bambini».