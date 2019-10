Vieni da me: Caterina Balivo inizia a cantare, ma compie una gaffe incredibile. Imbarazzo in studio

di Emiliana Costa

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 21:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Durante un'intervista, la conduttrice campana ha intonato un brano famoso, commettendo però un errore che non è passato inosservato. Ma andiamo con ordine.stava intervistando l'attrice Daniela Poggi. A un certo punto, si inizia a parlare di Gianni Morandi, mito della Poggi.«Scusate - ride divertita - questa non è di Gianni Morandi. Lui quale cantava sulla mamma?».E gli opinionisti della trasmissione suggerisco a Cate le parole giuste: «Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte...». Risate in studio.