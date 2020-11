Viale Mazzini le nuove nomine: Ammirati si prende la fiction. A Rai1 nessun cinquestelle nella governance

Dopo l’exploit di Franco di Mare, direttore di Rai3, ecco che anche Rai1 e Rai2 si allineano, aumentando le file dei vicedirettori. In primis va detto però che ci sono due nuovi responsabili, rispettivamente Maria Pia Ammirati che diventa la numero uno di Rai Fiction (lasciata vacante dall’uscita di Tinni Andreatta) e Pierluigi Colantoni che va alla Direzione Nuovi Format. La Ammirati ha diretto con successo RaiTeche per diverso tempo.

Invece per quanto riguarda i vicedirettori – che dicono in Rai non avranno aggravi sui costi – approdano alla rete ammiraglia Angelo Mellone e Massimiliano De Santis che si aggiungono a Federica Lentini e Giovanni Anversa, i fedelissimi del direttore Stefano Coletta che lo hanno seguito nel passaggio dalla terza rete a Rai1, e agli altri confermati (Paola Sciommeri, Claudio Fasulo e Maria Teresa Fiore). Da notare che in tutta la governance della rete ammiraglia non c’è nessuno in quota Cinquestelle. A farla da padrone è il Pd.

Fedelissimi al Movimento sono rimasti l’ad Fabrizio Salini, il direttore del Tg1 Giuseppe Carboni e il direttore di Rai3 Franco Di Mare (i cui vicedirettori Elsa Di Gati, Rosa Anna Pastore, Ilaria Capitani, Sigfrido Ranucci e Andrea Sallustio erano stati precedentemente nominati).

In quota Cinquestelle c’è anche il neo vicedirettore di Rai2, Adriano De Maio, stimato e apprezzato anche dal centrodestra. La seconda rete resta a trazione dei partiti di opposizione. I vicedirettori di Ludovico Di Meo sono – oltre a De Maio – sono Paolo Corsini, Massimo Lavatore, Fabio Di Iorio e l’altro nuovo arrivo Giorgio Buscaglia.

Ora si aspettano i soldi di una parte dell’extra gettito promesso dal governo. Alla Rai dovrebbero arrivare risorse corrispondenti al 5% del canone, una parte dell’extra gettito che si aggira intorno agli 80 milioni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Novembre 2020, 18:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA