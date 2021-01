Viaggio nella grande bellezza chiude i battenti: «Ascolti troppo bassi». L'ultima puntata il 19 gennaio

Il Viaggio nella grande bellezza di Cesare Bocci chiude i battenti in anticipo. La seconda stagione del programma che avrebbe voluto raccontare le bellezze dell'Italia chiuderà con la quarta puntata, che andrà in onda questa sera, 19 gennaio, a causa del brusco calo di ascolti.

I temi

Sono stati proprio gli ascolti a non convincere Mediaset e a far decidere per la chiusura. Una media di circa 1.872.000 spettatori, che sono valsi a Canale 5 uno share pari all’8.8%. Fino ad ora sono state raccontate Firenze e Milano, Leonardo Da Vinci e il Rinascimento. Racconti il cui fulcro sono state grandi opere come la Gioconda, invenzioni geniali, luoghi come il Battistero a Piazza della Signoria, il Duomo e il Museo dell’Opera. Nell'ultima puntata Bocci parlerà di Palazzo Vecchio per raccontare i segreti legati all’opera di Leonardo e dei suoi contemporanei; andrà a Milano dove visiterà il Cenacolo, la Biblioteca Ambrosiana, in cui è custodito il prezioso Codice Atlantico e ancora il Castello Sforzesco e il Museo della Scienza e della Tecnica.

Gli ascolti

Il Viaggio nella grande bellezza è stato un prodotto insolito per Canale 5 che inizialmente sembrava piacere al pubblico con una prima puntata che aveva registrato il 12,7% di share. Doveva essere una risposta al programma di Alberto Angela di Rai 1 ma alla fine gli esiti non sono stati gli stessi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Gennaio 2021, 13:51

