"Versailles - Scandali a corte", segreti, passioni e intrighi al centro della serie tv in onda su LA7 dal 9 ottobre

"Versailles - Scandali a corte" sbarca su La7 a partire dal 9 ottobre in prime time. Scandali di corte, segreti, passioni, potere e intrighi politici al centro della maestosa serie internazionale in costume più scandalosa della storia della tv.

Versailles vanta splendidi costumi della nobiltà dell’epoca realizzati appositamente per il set e fantastiche scenografie:una grande produzione internazionale girata nella sfarzosa location del Castello di Versailles con un budget milionario (sul set sono andati in visita il presidente della Repubblica di Francia e il Primo Ministro francese).

La serie tv racconta in maniera inedita e avvincente l’assolutismo monarchico, le sregolatezze, le trasgressioni, i complotti della corte di Francia attraverso le vicende di una delle figure più eccentriche e controverse: Luigi XIV, interpretato dalla star George Blagden.

Scritta da Simon Mirren e David Wolstencroft con la collaborazione di esperti e storici, la serie vanta volti come l'attore George Blagden, attori come Alexander Vlahos ed Elisa Lasowski.

Gli episodi sarannno disponibili in esclusiva anche in streaming su www.la7.it/versailles e on demand su www.la7.it

