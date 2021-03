Veronica Pivetti piange a Canzone Segreta: «Io e Paolo Conticini a letto insieme». Fan in estasi: «Fateli tornare». Veronica Pivetti ospite di Serena Rossi a Canzone Segreta, il nuovo programma di Rai1. A farle una sorpresa è stato l'amico Paolo Conticini.

Raoul Casadei morto per Covid, ricoverato da settimane. Il re del liscio aveva 83 anni

L'attore le ha dedicato "Uno su mille", la canzone di Gianni Morandi che l'ha commossa fino alle lacrime. Conticini, tra i protagonisti della prima serata del nuovo programma di Serena Rossi, ha spiegato perché per l'amica ha scelto proprio questa canzone: «Credo sia molto affine a tutto ciò che fa. In questo mestiere si cade tante volte, ci si rialza e dobbiamo contare ognuno su noi stessi, quindi credo sia proprio il testo giusto per Veronica».

Veronica Pivetti reagisce senza nascondere l'emozione, e spiega alla padrona di casa: «Lui è un fratello per me. Devi sapere che noi siamo stati a letto 15 giorni insieme dalla mattina alla sera». L'attrice si riferisce ai giorni in cui insieme hanno girato Provaci ancora prof, la fiction che li ha resi una coppia amatissima. E su twitter i fan apprezzano: «Ma quanto sono belli Paolo e Veronica, vi prego fate ritornare la prof abbiamo bisogno di loro due sullo schermo».

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Marzo 2021, 12:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA