Verissimo, Sandra Milo e la "guerra" con il Fisco: «Combatto per sostenere i miei diritti»

Verissimo, Sandra Milo e la "guerra" con il Fisco: «Ho deciso di combattere per sostenere i miei diritti». L'attrice ttorna a parlare dei problemi economici con il fisco, domenica nel salotto di Silvia Toffanin. Spazio anche all'emozione nel ricordo della drammatica malattia della madre.

Sandra Milo domenica 28 novembre a Verissimo torna a parlare dei problemi economici con il fisco. Un tema doloroso che l’attrice aveva avuto il coraggio di confessare proprio a Silvia Toffanin in un’intervista del 2019: «La questione non è finita, però ho deciso di combattere per sostenere quelli che sono i diritti miei e della mia famiglia. Tutti quanti in Italia abbiamo fatto dei debiti. Io intendo pagare, ma solo quello che devo, non un carico ingiusto».

Ai microfoni del talk show, l’attrice ricorda commossa la drammatica malattia della madre che l’ha segnata profondamente al punto che oggi si dice favorevole all’eutanasia: «Mia mamma aveva un cancro che l’ha lasciata paralizzata a letto, poteva comunicare solo con le dita delle mani e aveva delle sofferenze atroci che non riusciva più a sopportare - e afferma - l’eutanasia è una cosa giusta».

