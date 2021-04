Verissimo, Rosa Di Grazia dopo Amici: «Ho avuto un confronto con Alessandra Celentano»

A Verissimo Rosa Di Grazia, protagonista di Amici 20, racconta il suo percorso dentro la scuola e il suo amore per Deddy. La ballerina è stata molto discussa perché per alcuni e soprattutto per Alessandra Celentano non meritava il serale. La ragazza continua a credere in se stessa e sogna di vivere di danza, di diventare una ballerina professionista e augura al fidanzato di arrivare fino in fondo. Qualche battuta anche per la maestra Celentano.

Rosa Di Grazia a Verissimo dopo Amici

Su Celentano spiega: «Io sono entrata ad Amici ed ero consapevole di non essere il prototipo della ballerina di Alessandra, ma la stimo come insegnante e professionista. Le critiche servono, ma ci sono modi e modi. Prima di uscire ho avuto un confronto con lei perché con un suo commento era andato oltre. Le vorrei dire che la ringrazio, ho sempre cercato di prendere il positivo e di migliorarmi perché sapevo di avere delle lacune. Non si può piacere a tutti».

