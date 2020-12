Verissimo, Maria De Filippi commossa: «Quando ho scoperto che Gerry Scotti aveva il Covid...»

Maria De Filippi a “Verissimo” di Silvia Toffanin racconta commossa uno dei momenti peggiori dell’anno trascorso, quando ha scoperto che il collega Gerry Scotti, con lei sul piccolo schermo con “Tu si que vales” era affetto dal Covid.

Maria De Filippi e Gerry Scotti sono appunto colleghi a “Tu si que vales”: “Gerry lo ha saputo mentre stavamo registrando una puntata. Inizialmente stava bene, poi il virus ha preso un po' di spazio – ha raccontato - Qualche giorno dopo l’ho chiamato e ho sentito che nella sua voce qualcosa era cambiato, in quel momento non ho avuto il coraggio di chiedergli cosa stesse succedendo. Ho capito che c'era qualcosa che non andava e così ho iniziato a scrivergli perché forse era più facile, l'ho sentito molto spaventato".

Infine la felicità della conduttrice al ritorno di Gerry Scotti che ha trovato "magro e bello come il sole”: "Anche lui era felice di poter finalmente tornare a lavorare”.

