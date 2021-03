Verissimo, l'ingresso di Gerry Scotti e Michelle Hunziker è tenerissimo: «Vorrei conoscere la figlia di mia nipote»

Gerry Scotti e Michelle Hunziker a Verissimo raccontano la loro amicizia e il ritorno sul bancone di Striscia la Notizia nei prossimi giorni. L'ingresso in studio avviene con una carrozzina e il conduttore spiega di essere un nonno innamoratissimo. La nipotina Virginia, che si chiama come lui, è venuta al mondo pochi mesi fa e sembra già riconoscere la sua voce. Il suo desiderio è quello di essere un bisnonno: «Vorrei conoscere sua figlia, se imita Michelle potrebbe diventare mamma a 20 anni».

Leggi anche > Tina Cipollari derubata in un bar a Roma, scatta la denuncia: individuato il ladro

Verissimo, Gerry Scotti e Michelle Hunziker in studio

La coppia torna a condurre il tg satirico insieme da lunedì e conferma di essere legata anche nel privato: «È un lusso avere un’amicizia come la nostra». Della Hunziker lui ammira tanto il prendersi in giro, prestarsi alle scenette. Lei racconta di com’è Gerry vicino di camerino, all’improvviso lo sente cantare e non può evitare di ridere. Insieme ripercorrono degli aneddoti e il loro percorso a Paperissima. «Quando Michelle aveva le doglie, invece di correre all’ospedale sono corso a Striscia. Insomma, sono stato utilizzato un po’ come un pompiere», racconta Gerry.



Verissimo, Gerry Scotti e Michelle Hunziker in studio

Spazio anche a un commento al periodo: «Ci manca il contatto fisico tra di noi. Quando rivedremo il pubblico sarà tutto tornato come prima». Speravano di tornare sul bancone di Striscia a incubo finito, ma forse si vedrà la luce tra qualche mese. Gerry Scotti ha avuto il Covid: «Ringrazio il Signore per come è andata. Non ho avuto conseguenze, ci sono persone che conosco che lo hanno avuto meno violento del mio ma con strascichi».

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Marzo 2021, 17:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA