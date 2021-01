Verissimo, Cristiano Malgioglio commosso rivela: «Ho avuto una storia bellissima di 6 anni, poi lui si è sposato...»

Cristiano Malgioglio si racconta a Verissimo e si commuove rispondendo alle domande di Silvia Toffanin. Ripercorre alcuni momenti della sua vita e della sua carriera e racconta l'ultima esperienza al Grande Fratello Vip dopo essere stato isolato a causa della paura del coronavirus. «Sono stato male in questo periodo. Questa pandemia mi aveva messo a soqquadro, per me è stato terribile. Quando ho visto quello che è successo a Piero Chiambretti ho avuto il terrore di ammalarmi».

«Sono stato da solo, i miei amici mi facevano la spesa e me la lasciavano dietro la porta, mi buttavano anche la spazzatura. E quando ho avuto la proposta di fare il Grande Fratello da Alfonso Signorini ho accettato perché avevo bisogno di socializzare e di abbracciare delle persone». Sulla sua carriera spiega: «Mi è sempre piaciuto reinventarmi e se duro da tanto tempo è perché sono riuscito a fare quello che io volevo».

C'è anche spazio per parlare della vita privata e raccontare qualcosa di inedito: «Ho avuto delle bellissime relazioni, ma non ho mai avuto la fortuna di avere un porto sicuro. Ho avuto una storia bellissima durata sei anni. Avevo conosciuto un marinaio ed era scoppiato un colpo di fulmine. Quando lui era in Italia andavo in tutti i porti in cui attraccava. Sarebbe stata la storia più grande della mia vita, poi lui si è sposato e ha chiamato suo figlio Cristiano Junior. Forse è stato l'amore più bello della mia vita. Non so perché ti racconto questa cosa, ma mi voglio aprire».

Al momento il celebre paroliere e personaggio della tv non è single: «Adesso ho una bella storia con un ragazzo turco più giovane di me e spero che possa continuare perché scadono sempre». Si commuove ricordando la mamma: «Mia madre era il pilastro della mia vita. Io non volevo piangere qua da te, volevo ridere».

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Gennaio 2021, 20:03

