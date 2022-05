Verissimo, anticipazioni di sabato 14 maggio: in studio Matteo Renzi, Lulù Selassie e molti altri

Sabato 14 maggio, alle ore 16.30 per la prima volta a “Verissimo”, non per parlare di politica, ma per un racconto personale, sarà ospite il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Attesa anche l'ex gieffina Lulù Selassiè, per raccontare la sua verità sulla fine della storia d’amore con Manuel Bortuzzo.

In studio anche Raoul Bova, in partenza il 18 maggio su Canale 5 con la fiction “Giustizia per tutti” .

Intervista padre-figlio per Jeremias e Gustavo Rodriguez. E ancora, spazio ad “Amici” con l’ultimo eliminato in semifinale: il ballerino Dario e a Cristina Chiabotto, a breve mamma per la seconda volta.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Maggio 2022, 17:24

