Verissimo speciale Amici, le anticipazioni: Arisa e Raimondo Todaro verso l'addio, tutti i contenuti inediti

Verissimo dedicherà uno speciale ad Amici di Maria De Filippi dopo la fine del programma. Non mancheranno le interviste ai protagonisti di questa stagione, ai giurati, ai professori e ci saranno anche delle cose inedite. In studio insieme a Silvia Toffanin ci sarà ovviamente il vincitore dell’ultima edizione del talent: Mattia Zenzola che parlerà dei suoi progetti futuri ma non solo.

Verissimo, gli ospiti

Non mancheranno poi gli altri finalisti: Wax, Angelina Mango e Isobel Kinnear. Tutti i ragazzi saranno accompagnati dai loro tutor e si esibiranno nelle loro materie. Oltre ai professori di Amici in studio ci saranno anche Cristiano Malgioglio e Giuseppe Gioffrè. Ma ci saranno anche tante anticipazioni e novità. Se la stagione di Amici si è appena conclusa, infatti, si inizia anche a pensare alla successiva, e pare addirittura che sia stata già decisa la data di inizio della scuola, il 17 settembre 2023, anche se dovrà essere confermata.

I professori

Nella nuova edizione potrebbero esserci molte novità, a partire dai professori. Secondo alcune indiscrezioni due dei tutor sarebbero pronti a lasciare, si tratta di Arisa e Raimondo Todaro. La cantante avrebbe nei suoi piani quello di dedicarsi solamente alla musica con l’obiettivo di rientrare tra i cantanti in gara della prossima edizione del Festival di Sanremo.

