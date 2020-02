di Ida Di Grazia

, ospite domanicon la figlia Romina parla dei problemi di salute che hanno rischiato di fargli dire addio alla musica.Ai microfoni diha raccontato:«Ho avuto problemi serissimi perché avevo un edema alle corde vocali. Grazie alle cure di un medico francese sono riuscito a cantare meglio di prima. Quando ho capito che avrei potuto continuare per me è stato un miracolo».Sulla serenità finalmente ritrovata tra i genitori, protagonisti sul palco di Sanremo di un momento memorabile,: «Ho tirato un sospiro di sollievo perché dopo tanti anni di tempesta c’è stata una grandissima giornata di sole. Sono felice e rasserenata. Non capivo alcune decisioni di mio padre, ma ognuno ha un suo vissuto e un modo di voler bene diverso. Ho dovuto mettermi nei suoi panni per capire la sua prospettiva – e prosegue – Ogni tanto discutono, io sono bravissima a spegnere i fuochi».Le sofferenze legate alla scomparsa della figlia Ylenia sono ancora vive per il cantante: «Bisogna sapere convivere con l’altra facciata della vita che è il dolore. Lo sopporti e lo tieni dentro».E infine, un commosso pensiero rivolto alla madre e nonna Jolanda. Al Bano ricorda: «È stata una donna straordinaria, era impastata di verità. Lei ha sempre dato tutto a tutti e non accettava nell’ultimo periodo di dover essere nelle mani degli altri. Insieme a mio padre, ho avuto due incredibili regali da Dio, sono stati la mia Bibbia umana e quotidiana». Romina conclude sorridendo: «È stata una nonna tosta. Con lei in casa c’era sempre un’irruzione pugliese».