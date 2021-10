Vera, il dramma della figlia Giordana uccisa a Oggi è un altro giorno: «E' stato un ex geloso e possessivo»

Vera ospite a Oggi è un altro giorno racconta a Serena Bortone la storia di sua figlia Giordana. La ragazza, mamma di una bambina piccola, è stata uccisa dall'ex con oltre 40 coltellate il 7 ottobre del 2015. A distanza di tanti anni la donna ha spiegato di voler raccontare la storia della figlia perché sia da esempio e faccia coraggio a chi vive la stessa situazione.

Giordana è stata uccisa dall'ex mentre tornava a casa dal lavoro. Massacrata di coltellate è morta in strada dissanguata mentre il padre di sua figlia tentatava la fuga verso la Svizzera. Le autorità sono riuscite a rintracciarlo e ad arrestarlo fino a quando non è arrivata la condanna. Oggi l'uomo si trova in carcere dove dovrà scontare 30 anni di pena. Da Serena Bortone la mamma della vittima ricorda la figlia: «Conobbe il suo omicida a 15 anni, poco dopo è rimasta incinta di sua figlia Asia», spiega, «Ammetto all'inizio di essermi arrabbiata, poi però abbiamo accettato tutto perché Giordana desiderava tantissimo essere mamma, al contrario del suo fidanzato che avrebbe voluto lei abortisse».

Il fidanzato di Giordana è stato da sempre molto possessivo, racconta la mamma: «Le aveva fatto terra bruciata con le sue amiche. Non era più felice, si era isolata e alla fine aveva deciso di lasciarlo». Aveva anche deciso di denunciarlo: «Lui non ha mai accettato questa cosa, lei non ha mai voluto ritirare la denuncia e alla fine ha deciso di ucciderla per vendetta».

Quello di Vera è un appello a tutte le donne: «Io racconto questa storia, perché voglio che le donne capiscano che questi esseri fanno davvero male e l'unica prevenzione è lasciarli prima che possano fare del male, denunciarli». Ricorda che la figlia proteggeva il suo ex, fino a quando non è riuscita ad aprire gli occhi, ma purtroppo non è riuscita a sopravvivere alla sua follia.

