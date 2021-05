Venus club, Lorella Boccia torna in tv con il late show di Italia Uno

“Venus club”, nuovo programma di Lorella Boccia affiancata da Iva Zanicchi e Mara Maiochi nel ruolo di opinioniste, prenderà il via il prossimo giovedì 6 maggio su Italia Uno. Ospite di “Verissimo”, Lorella Boccia ha mostrato in anteprima le immagini del late show che condurrà su Mediaset.

“Venus club”, late show tutto al femminile condotto da Lorella Boccia con Iva Zanicchi e Mara Maiochi, partirà giovedì 6 maggio, in seconda serata su Italia1. Il programma, frizzante e imprevedibile, è pronto ad accogliere con confidenza e simpatia alcune delle donne della musica e dello spettacolo più amate dal pubblico, ma anche volti emergenti dell’arte, della cultura e dell’intrattenimento.

Durante un’intervista a “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin su Canale5, Lorella Boccia ha presentato in anteprima lo studio dell’atteso programma: luci soffuse, oggetti pop e iconici a led, un piano bar, dei tavolini luminosi per accogliere il pubblico e un palco pronto ad ospitare la band e gli ospiti previsti per le sei puntate di "Venus club"

