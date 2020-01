Enzo Iacchetti a "Striscia la notizia": «Quella volta con le veline senza mutandine…»

Festival di Sanremo 2020, tutto quelli che c'è da sapere





Venerdì 31 Gennaio 2020, 20:04

Una delle coppie storiche che si avvicenda alla conduzione di “”, il Tg satirico di casa Mediaset ideato da Antonio Ricci, è quella composta da Ezio Greggio edche siedono dietro al bancone del programma da oltre 26 anni. Proprio Iacchetti ha raccontato un particolare piccante sulleLe Veline sono uno dei punti di forza del programma e negli anni passati hanno vestito anche panni più succinti rispetto a oggi. Ad approfittarne, involontariamente, sono stati i due conduttori durante le registrazioni della trasmissione: “Una sera – ha confessato in un’intervista a “Il Corriere della Sera” - ci accorgiamo che le veline, mentre le guardavamo da sotto,. Forse non avevano fatto in tempo a mettersele. Ezio e io non potevamo crederci”.Ezio Gregio tra l’altro è anche stato fidanzato per molti anni con una velina, Elisabetta Corvaglia, che volteggiava al tempo sul bancone di “Striscia” a fianco dell’amica (ex?) Elisabetta Canalis.