Le Veline e il loro addio a Striscia la Notizia a Verissimo: «Si chiude un cerchio, ora diventiamo grandi»

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, le note veline di Striscia la Notizia stanno per salutare il programma che le ha viste come protagoniste per 4 anni. Le due ragazze, intervistate a Verissimo, hanno ammesso a Silvia Toffanin di essere commosse da questo addio, che ci sarà il prossimo 12 giugno, soprattutto dopo il messaggio della loro coreografa.

«In questi quattro anni avete lavorato duramente, raggiunto risultati di altissimo livello e onorato il vostro talento. Continuate a seguire la moda del duro lavoro perché è l’unica che non passerà mai di moda», dice Manuela Bertolo che fa un bilancio dell'esperienza delle ragazze nel programma e fa scendere qualche lacrimuccia alle due in studio.

«Sono stati quattro anni intensi, siamo state le Veline dei record e anche le prime Veline ballerine. Un po’ di paura c’è, ma ne usciamo da persone più indipendenti e anche più donne», commenta Neaze Silva, la velina bionda. A lei segue il commento di Shaila Gatta: «Si chiude un cerchio speciale, importante della nostra vita, aver raggiunto tutti questi traguardi è stato inaspettato e ringraziamo Antonio Ricci e tutto il gruppo di lavoro per la fiducia. Ora diventiamo grandi».

