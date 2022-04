Vasco Rossi, sarà il primo a ricevere il nuovo Telegatto: dopo 16 anni il rocker vince ancora

Un prestigioso ritorno. Dopo 14 anni di assenza, torna il riconoscimento dei Telegatti, targato Tv Sorrisi e Canzoni. E il primo a riceverne la nuova versione è Vasco Rossi. Sul profilo ufficiale Instagram, il settimanale di spettacolo ha annunciato che il Blasco è stato scelto come simbolo della musica italiana. Il re del rock italiano, infatti, tornerà a calcare il palco con concerti negli stadi, confermandosi un artista senza eguali.

Ed ecco che Vasco Rossi torna a conquistare un Telegatto dopo 16 anni. Nel 2006 ne aveva portati a casa già tre. Ma non solo, perchè il cantante ha nella bacheca numerose statuette, avendo vinto in precedenza come Miglior Tournée nel 1991, Disco dell’Anno ("Gli Spari Sopra") e Miglior Tournée nel 1993, Artista dell’Anno e Concerto dell’Anno per "Rock Sotto l’Assedio", nel 1995, Telegatto d’oro come personaggio musicale italiano dell’anno 2005 e miglior tour dell’anno 2004-2005.

Le nuove statuette hanno un nuova veste per celebrare i 70 anni della rivista: nei colori blu, giallo e fuxia, sono state ideate da Cracking Art, il movimento artistico noto per le sue installazioni urbane in tutto il mondo. Ogni opera è realizzata con materiali riciclati e plastica rigenerata, attraverso un procedimento unico nel mondo dell’arte.

Dalla sua storica nascita, nel 1984, il premio veniva assegnato alle star del mondo dello spettacolo seguendo un criterio che prevedeva la divisione in categorie. Sui social, il settimanale scrive: «Il mondo è cambiato, il modo di fare intrattenimento è cambiato, e la scena si è arricchita con i social, il digitale, lo streaming. E così cambiano anche i tempi e le modalità delle premiazioni». Difatti, il nuovo Telegatto verrà consegnato in diversi momenti nel corso dell’anno a personaggi della musica, del cinema, della tv e dello sport. Novità assoluta sarò anche l'assegnazione del riconoscimento alle personalità più rappresentative dell’intrattenimento contemporaneo, che per Sorrisi si sono distinte diventando punti di riferimento per il pubblico di tutte le età.

