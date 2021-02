Valerio Massimo Manfredi e la moglie privi di sensi in casa per una fuga di gas: sono gravissimi. Ricoverati in codice rosso

Valerio Massimo Manfredi e la moglie ricoverati in codice rosso a Roma. Lo scrittore, archeologo e autore televisivo si trovava in casa quando è stato trovato privo di sensi, probabilmente per esalazioni di monossido di carbonio.

Valerio Massimo Manfredi gravissimo, ricoverato in codice rosso

Ad accorgersi del malore che aveva colto Valerio Massimo Manfredi e sua moglie era stata la figlia, che non riusciva a mettersi in contatto con loro, intorno alle 15 di oggi. Nell'appartamento, al civico 71 di via dei Vascellari, nel centro storico di Roma, sono intervenuti i vigili del fuoco. I due coniugi, trovati privi di sensi, sono stati ricoverati in codice rosso al San Camillo e all'Umberto I.

Valerio Massimo Manfredi, probabile esalazione di monossido di carbonio

L'ipotesi più probabile per il malore che ha colpito Valerio Massimo Manfredi e sua moglie è una intossicazione da monossido di carbonio. Sul posto polizia e vigili del fuoco, che stanno eseguendo alcune rilevazioni per capire se a intossicare la coppia sia stato il monossido e verificando da dove potrebbe esser fuoriuscita la perdita, forse da una caldaia. Si attendono i rilievi della scientifica che sta raggiungendo l'appartamento.

Valerio Massimo Manfredi, il dramma e la figlia tra urla e lacrime

«È stata una scena tremenda, ho visto la figlia urlare e piangere». Questa la testimonianza di una vicina di casa di Valerio Massimo Manfredi e di sua moglie, entrambi ricoverati oggi per una intossicazione da monossido di carbonio. I due si trovano all'ospedale San Camillo in condizioni gravissime. C'è sgomento e incredulità tra gli abitanti del quartiere Trastevere. «Non volevo credere che fossero loro», dice il barista. «Non può essere, faceva qui colazione ogni mattina», continua a ripetere la proprietaria del caffè di fronte l'appartamento dello scrittore, in via dei Vascellari. Intanto i Vigili del Fuoco stanno controllando ogni piano della palazzina, per cercare di capire da dove sia partita la perdita.

