Valeria Marini a "Supervivientes" gli attacchi degli altri naufraghi per l'igiene, lei si difende: «La mia pipì è fatta di gocce di Chanel»

Valeria Marini ancora protagonista a “Supervivientes”, versione in salsa spagnola dell’Isola dei Famosi. Valeria Marini, fra liti e baci, continua a catalizzare l’attenzione su di sè e stavolta è stata accusata dai colleghi naufraghi di aver rubato lo shampoo e di aver fatto pipì in una zona di passaggio, lontano dall'apposita latrina.

Valeria Marini a "Supervivientes", le accuse dei naufraghi

Valeria Marini a “Supervivientes” è accusata dai colleghi naufraghi. La showgirl sarebbe rea di aver rubato e finito lo shampoo, ottenuto come ricompensa per la vittoria di una prova, ai compagni d’avventura: “Stamattina ti ho visto – l’ha ammonita un naufrago - avevi la testa piena di shampoo. Se ne prendi solo un po’ non esce così tanta schiuma”. La Marini ha tentato di difendersi: “Ma non è possibile che invece sia caduto? Non l’ho finito io! La prossima volta non mi laverò più da sola, non mi permetto di toccare qualcosa se non c’è anche un’altra persona. Ho detto la verità e mi dispiace che voi non abbiate lo shampoo”.

Un altro problema a "Supervivientes" riguarda il posto dove espletare i propri bisogni. Valeria Marini infatti sembra abbia fatto pipì lontano dalla predisposta latrina, in una zona di passaggio e per questo è stata ripresa. Lei ha prima cercato di negare, poi ha confessato simpaticamente il fattaccio: “Era buio, dormivo, pensavo di essere vicino all’acqua. Poi la mia pipì è fatta di gocce di Chanel...”.

