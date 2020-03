Valentina Petrini, il Covid-19 ferma anche il suo Fake: «Le bufale creano panico»

Un altro programma tv si ferma per il Coronavirus: è Fake, il format di Nove condotto da Valentina Petrini e interamente dedicato alle bufale, sospeso perché un collaboratore della produzione è risultato positivo al virus. La conduttrice domani sarà comunque in collegamento con Peter Gomez, in uno speciale in prima serata di Sono le 20, per parlare proprio delle tante notizie false che circolano sul Covid-19.



Uno stop improvviso.

«Sì, lo abbiamo deciso tutti insieme quando abbiamo saputo che questo collaboratore stava male, noi siamo tutti in isolamento e in sicurezza perché i nostri contatti con lui risalgono a più di due settimane fa, ma ci fermiamo per rispetto nei suoi confronti. È importante anche sapersi fermare».



Di cosa parlerà nel collegamento di domani sera?

«Tra le varie cose, del fatto che si sta scatenando la caccia all'untore, l'assalto sui social con nomi e cognomi che evoca periodi bui della storia, quando si andava alla ricerca della porta dell'untore da marchiare».



In questa edizione il Coronavirus è stato protagonista indiscusso.

«Sì, soprattutto quando siamo partiti, a metà febbraio, la quantità di bufale era enorme, non solo in Italia ma nel mondo. Quelle che speculano sulla salute sono le peggiori dal punto di vista etico, perché giocano sulla paura e alimentano il panico: ce ne sono tante sulla prevenzione, dall'argento colloidale alle vitamine, che in un momento come questo possono attecchire sulla popolazione. Per non parlare dei volantini che circolavano in Veneto, dove sedicenti medici pubblicizzavano un vaccino a 50 euro».



Se non ci fosse stato il Covid-19, quali temi avreste trattato?

«Ne avevamo preparati tanti, ad esempio le bufale sulla gravidanza, visto che io sono incinta. Alcuni li abbiamo trattati comunque, come quelli sul cambiamento climatico o sul cancro, gli altri speriamo di poterli trattare in una terza edizione». Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Marzo 2020, 09:30

