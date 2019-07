La7 tv Urbano Cairo presenta la new entry Licia Colò, confermati Mentana, Gruber, Formigli

Urbano Cairo ha sempre la battuta in canna. Ed è per questo che, alle domande della stampa specializzata sulla stagione che verrà a La7, se ne esce così: «Alla fine la presentazione dei palinsesti serve più a me che a voi: mi date le idee sui personaggi che devo ingaggiare».



La platea fa finta di crederci. Attraverso il suo patron, La7 stende un sorriso che nasce dalle cifre: «Da quando sono arrivato io, siamo cresciuti, non si hanno più perdite, si viaggia sul 3,9% di media share, e nel prime time siamo davanti a Rete 4, insieme con Italia1».



E proprio ieri, in una nota ufficiale, Rete4 ha comunicato “una crescita d’ascolto fino al 5,4% con un vantaggio ancora più largo (+1,3 punti) sulla rete che segue”. Tornando a La7, Massimo Giletti è confermato per i prossimi due anni con Non è l’Arena, ma anche con una serie di speciali in prime time e “un progetto futuro di cui stiamo discutendo. Era molto corteggiato, non solo dalla Rai, ma noi gli diamo assoluta libertà e lui apprezza”. Enrico Mentana saldo al Tg e con le sue maratone. Lilli Gruber che “con Otto e mezzo ha picchi di crescita fino al 7,4%”. Poi il team di Propaganda Live (rinnovo per tre anni) e Claudio Formigli col suo Piazza Pulita (rinnovo in anticipo di un anno per altri quattro). Un solo volto nuovo, quello di Licia Colò: suo sarà Eden, in primavera 2020, con un programma sul pianeta da salvare raccontando le emergenze ambientali.



E il fil rouge ecologico passa anche per l’acquisto della serie fenomeno Hbo Chernobyl, fresco successo pay su Sky. All’appello manca solo Miss Italia che non tornerà su questa rete. E l’ipotesi lanciata di un programma di libri. Sui volti corteggiati o da corteggiare, Cairo non si tira indietro: «Antonella Clerici snobbata in Rai? Non penso, ma per lei porte sempre aperte. Gialappa’s? Se non vanno a Discovery: da trent’anni fa tv di grande qualità. Corrado Guzzanti e Milena Gabanelli sono amici a noi vicini, se mai vorranno fare tv, penso che noi si parta in pole position». Chiusura su presente e futuro: «Facciamo 3600 ore di informazione all’anno, meriteremmo un contributo pubblico. Io in politica? Mi fa piacere se ne parli, ma lavoro troppo al momento. Mai dire mai, comunque».

