Uomini e donne, Anna Munafò vittima di body shaming: «Ha chiamato gli amici per far notare quanto fossi ingrassata»

Anna Munafò, ex celebre tronista di “Uomini e donne” di Maria De Filippi racconta di essere stata vittima di body shaming. Anna Munafò ha preso peso durante la gravidanza e, nonostante si senta molto bene con se stessa, durante un aperitivo è stata il centro di spiacevoli attenzioni: «Ha chiamato gli amici per fargli notare quanto fossi ingrassata».

Anna Munafò, ex celebre tronista di “Uomini e donne” di Maria De Filippi racconta di aver subito body shaming. Anna Munafò, oggi mamma felice e lontana dal mondo dello spettacolo ha raccontato quanto accaduto durante un pomeriggio con gli amici: «Dopo la gravidanza ho preso 31 kg – ha fatto sapere in un’intervista a “Uomini e donne” - poi ne ho persi la metà e successivamente li ho ripresi in parte. Mi piace mangiare. Non mi importa dell'aspetto fisico. Un pomeriggio sono uscita, ero a un aperitivo e c'era una persona che conosco. Ha chiamato gli amici per dire loro di voltarsi, guardarmi e notare quanto fossi ingrassata. Ho assistito a tutta la scena. Sono scoppiata a ridere. Onestamente non me ne importa niente. Non mi sono sentita in imbarazzo, ma mi sono vergognata per quella persona»

Durante “Uomini e donne” ha conosciuto la sua migliore amica: «Un ricordo bellissimo. È stato come fare parte di una famiglia. Ancora oggi sono in contatto con l'autrice Vanessa Collini. È diventata una delle mie migliori amiche, tanto che è stata la mia testimone di nozze. È il più grande regalo che Uomini e Donne mi abbia fatto».

Oggi è lontana dal mondo della tv, ma tornerebbe per l’Isola dei Famosi: «Oggi sono una donna che si sveglia intorno alle 06:30, prepara da mangiare a suo figlio, sistema la casa e alle 08:30 va in negozio. Ho un mobilificio e adesso ne sto aprendo uno nuovo molto, molto grande. La mia vita è concentrata su mio figlio e sul lavoro. So che tutto quello che faccio è per creare un futuro per Michael. L'unica cosa che farei in tv è L'isola dei famosi. Mi piace rischiare, mi piace l'avventura. Ho un carattere calmo, ma quando mi girano, mi girano. Mia madre dice che dopo due giorni senza mangiare, litigherei con tutti. Se il reality è come lo vediamo in tv, se hanno solo il riso e devono procurarsi da mangiare, significherebbe per me mettermi alla prova. Una bella avventura».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Giugno 2021, 21:19

